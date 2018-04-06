В Китае готовы ответить, если США введут новые пошлины

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Китай готов ответить на действия США по повышению пошлин на китайские товары, если Вашингтон решится их предпринять, заявил в пятницу официальный представитель минкоммерции Китая Гао Фэн.

"На случай, если США опубликуют новый список повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов, китайская сторона уже готова к этому, мы без колебаний и сомнений немедленно ответим ударом на удар", — заявил Гао Фэн.

Ранее США приняли решение повысить действующие в отношении китайских товаров пошлины на 50 миллиардов долларов. Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию. Так США намерены преодолеть многомиллиардный торговый дефицит с Китаем. При этом в пятницу Трамп поручил соответствующим ведомствам изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

В ответ на это Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из США. Среди товаров — соевые бобы, автомобили, самолеты, химическая продукция. По данным торгового ведомства, в 2017 году импорт из США этой продукции составил 50 миллиардов долларов. Сроки введения торговых мер будут зависеть от того, когда власти США объявят о введении своих пошлин на китайские товары.