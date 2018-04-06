Израильские военные применили водометы в стычках на границах Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. Израильские войска применяют водометы и ветродуи против горящих покрышек, которые используют тысячи протестующих палестинцев вдоль границ сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"С утра примерно 10 тысяч палестинцев участвуют в беспорядках на пяти участках границы сектора Газа. На протяжении последнего часа были предприняты несколько попыток повредить или пересечь пограничный забор под прикрытием дымовой завесы от шин, подожженных протестующими", — сказано в армейской сводке.
Организаторы протестов накануне говорили, что заготовили порядка 10 тысяч покрышек для того, чтобы защититься от израильских снайперов, имеющих приказ стрелять на поражение по наиболее агрессивным участникам выступлений.
Протесты призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.