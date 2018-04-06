Израильские военные применили водометы в стычках на границах Газы

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 апр — РИА Новости. Израильские войска применяют водометы и ветродуи против горящих покрышек, которые используют тысячи протестующих палестинцев вдоль границ сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

По подсчетам военных, в пятничных протестах принимают участие порядка 10 тысяч палестинцев — в несколько раз меньше, чем неделю назад, когда стартовали выступления так называемого "Великого марша возвращения".

"С утра примерно 10 тысяч палестинцев участвуют в беспорядках на пяти участках границы сектора Газа. На протяжении последнего часа были предприняты несколько попыток повредить или пересечь пограничный забор под прикрытием дымовой завесы от шин, подожженных протестующими", — сказано в армейской сводке.

Прячась в густом черном дыму, палестинцы швыряют в солдат, рассредоточенных вдоль границы, камни, бутылки с зажигательной смесью и самодельные взрывные устройства, говорят военные. В ответ используется огнестрельное оружие и спецсредства, в том числе водометы для тушения покрышек и "гигантские вентиляторы" для рассеивания дыма, сообщила армия.

Организаторы протестов накануне говорили, что заготовили порядка 10 тысяч покрышек для того, чтобы защититься от израильских снайперов, имеющих приказ стрелять на поражение по наиболее агрессивным участникам выступлений.

Протесты призваны привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.