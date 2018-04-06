МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новое правительство Германии во главе с канцлером Ангелой Меркель пользуется одобрением 32% жителей ФРГ, свидетельствуют данные опроса института Infratest dimap, проведенного по заказу телеканала ARD.

Согласно исследованию, 64% немцев, имеющих право голоса, оценивают работу четвертого кабинета Меркель как неудовлетворительную. Welt отмечает, что в сентябре 2017 года, накануне выборов в Германии, прежнее правительство пользовалось поддержкой 51% жителей ФРГ, а число недовольных работой правительства было на 15% ниже, чем сейчас.

Тем не менее, по данным опроса, Меркель остается самой популярной фигурой в правительстве, пользуясь одобрением 57% опрошенных, при этом 40% респондентов не разделяют их точку зрения.

Опрос проводился с 3 по 4 апреля 2018 года, в нем приняли участие более 1 тысячи человек.

В конце сентября 2017 года в Германии прошли выборы в бундестаг, после которых начались переговоры о формировании коалиции. Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с Ангелой Меркель, Христианско-социальный союз (ХСС) во главе с Хорстом Зеехофером и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с ее лидером Олафом Шольцем 12 марта подписали в Берлине коалиционное соглашение, которое определяет политический курс будущего правительства (так называемой "большой коалиции") на следующие четыре года. Затем Меркель в четвертый раз была избрана главой правительства Германии.