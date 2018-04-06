В Европарламенте назвали условия выделения Украине миллиарда евро

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото

Флаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Представитель делегации комитета Европейского парламента по иностранным делам Лайма Андрикиене заявила о том, что в Европарламенте рассмотрят предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине миллиарда евро в качестве финансовой помощи. Об этом сообщает издание "Корреспондент".

При этом Андрикиене подчеркнула, что от Киев требуется выполнение ряда условий.

"Самое важное то, что эффективная борьба против коррупции является ключевым моментом в проведении реформ. Поэтому главным приоритетом сегодня является создание Высшего антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", — заявила она.

Андрикиене также отметила, что необходимо отменить систему электронных деклараций для активистов и добиться прогресса в судебной реформе на Украине.

Ранее постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что в Евросоюзе растет разочарование происходящим на Украине.