В Харьковской области у двух школьников изъяли более 40 снарядов

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. В Харьковской области Украины полицейские изъяли у двух школьников мешок с 43 снарядами, сообщила в пятницу пресс-служба областной полиции.

По данным правоохранителей, подростков 10 и 15 лет задержали на железнодорожной станции "Лозовая".

"Работники полиции обнаружили 13 осколочных снарядов и 31 бронебойный снаряд. Специалисты взрывотехнического управления областного полиции изъяли боеприпасы для проведения исследования. Со слов школьников, боеприпасы они нашли на территории заброшенного парка возле станции "Лозовая", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту возбужденно уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.