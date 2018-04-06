Украина будет на самолетах патрулировать границу с Крымом в Пасху

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила, что на период Пасхи и поминальных дней задействует самолеты для патрулирования границы с Крымом, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на административной границе в временно оккупированной территорией с АР Крым будут патрулировать самолеты "Даймонд". Морские силы и авиация применяться ежедневно в течение всех праздников", — говорится в сообщении пресс-службы.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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