Украина будет на самолетах патрулировать границу с Крымом в Пасху

Автомобили на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото

Автомобили на пункте пропуска Армянск на российско-украинской границе в Крыму. Архивное фото

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины заявила, что на период Пасхи и поминальных дней задействует самолеты для патрулирования границы с Крымом, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

Ранее погранслужба Украины заявила, что усилит наряды на границе в это время. Православные отмечают Пасху 8 апреля.

"Для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на административной границе в временно оккупированной территорией с АР Крым будут патрулировать самолеты "Даймонд". Морские силы и авиация применяться ежедневно в течение всех праздников", — говорится в сообщении пресс-службы.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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