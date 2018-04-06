Около 40 палестинцев пострадали в беспорядках на границе Газы

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (127)

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными у палаточного городка на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными у палаточного городка на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Около 40 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, сообщил РИА Новости официальный представитель местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Это вторая массовая акция так называемого "Великого марша возвращения", который палестинцы начали неделю назад и обещают продолжать до середины мая.

"Количество раненых за сегодня составляет 40 человек, пятеро из них в тяжелом состоянии", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные признают применение огнестрельного оружия против наиболее активных участников беспорядков, в которых, по их данным, участвуют "тысячи" палестинцев на пяти участках совместной границы.

Аль-Кидра добавил, что в пятницу в центральной клинике сектора Газа — столичной больнице "Шифа" — умерли двое палестинцев, которые были ранены в столкновениях недельной давности.

"Таким образом общее число жертв того дня достигло 21", — сказал медик.

Подсчеты министерства не учитывают по меньшей мере двух погибших, чьи тела удерживают военные после перестрелки на границе. Прошлая пятница считается самым кровопролитным днем палестино-израильского противостояния с вооруженного конфликта лета 2014 года.

"Великий марш возвращения" призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.