Лавров считает, что на Западе перевелись специалисты по России

МИНСК, 6 апр — РИА Новости. Если Запад хочет, чтобы РФ созналась во всех смертных грехах, значит, там перевелись специалисты по России, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по окончании заседания СМИД СНГ в Минске.

"Я могу сказать только то, что с этим жить дальше (игнорированием дипломатических норм и приличий – ред.) мы не хотим. Но если прекращение нынешней ситуации наши западные партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет, что я была во всем и везде неправа, и поэтому простите меня грешную и я теперь буду по вашим правилам играть. Ну, если у них такие расчеты по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России. А как жить дальше?" — сказал Лавров.

По его словам, у нашей страны "все-таки есть тысячелетняя история, есть целый ряд пословиц, которые русский народ выстрадал на протяжении этой великой истории". "В том числе и такая, относительно новая пословица – "Не в силе Бог, а в правде". Это сказал Александр Невский, и это было не так давно отображено в одном из художественных произведений. Думаю, это в полной мере отражает то, чем русский народ руководствуется, чем руководствуются все народы Российской Федерации", — добавил Лавров.