МККК заявил о 30 тысячах пропавших без вести за годы войны на Балканах

Одно из зданий в Белграде, разрушенное в 1999 году авиацией НАТО. Архивное фото

Одно из зданий в Белграде, разрушенное в 1999 году авиацией НАТО. Архивное фото

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Число пропавших без вести на Западных Балканах за годы военного конфликта составляет 30 тысяч человек, заявил директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) в Европе и Центральной Азии Патрик Виаль.

"Число пропавших на Западных Балканах за годы военного конфликта составляет 30 тысяч человек. Мы смогли помочь 20 тысячам человек. Но остаются еще тысячи семей, которые не могут найти своих близких. Это очень печальная глава в их жизни", — заявил Виаль на брифинге.

Он подчеркнул, что поиск пропавших и поддержка семей — это важная часть работы МККК в Европе и Азии.