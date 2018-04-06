Могерини и глава МИД Японии поддержали иранскую ядерную сделку

БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости, Мария Князева. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в разговоре с главой МИД Японии Таро Коно выразила приверженность выполнению всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе, говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС.

Говоря об "иранской ядерной сделке", и Могерини, и Коно "подтвердили твердую приверженность этой сделке и ее имплементации", говорится в релизе.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.