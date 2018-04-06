Депутаты Рады хотят переименовать Днепропетровскую область в Сечеславскую

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Депутаты Верховной рады Украины собрали 150 подписей, необходимые для регистрации законопроекта о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую, заявил внефракционный депутат Андрей Денисенко.
В 2016 году город Днепропетровск был переименован в Днепр в рамках процесса декоммунизации, однако область по-прежнему называется Днепропетровской. Названия областей закреплены в конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в Основной закон страны.
"Имею на руках 150 подписей народных депутатов под проектом изменений в конституцию Украины за переименование Днепропетровской области на Сечеславскую", — написал Денисенко на своей странице в Facebook.
Депутат добавил, что после пасхальных праздников намерен зарегистрировать этот законопроект в Раде.
В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.