Додон уверен, что никому не удастся поссорить народы Молдавии и России

КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Отношения Москвы и Кишинева переживают не лучшие времена из-за попыток некоторых политических сил их разорвать, но поссорить народы никому не удастся, заявил президент Молдавии Игорь Додон.написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент Молдавии поздравил российского лидера Владимира Путина с 26-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, государства вместе противостояли "экспансии агрессивных держав, как Востока, так и Запада", победили фашизм в Великой Отечественной войне.
"Нам предстоит очень много сделать на пути совместного сотрудничества и созидания. Верю, что у наших государств не только славное прошлое, но и достойное будущее", — добавил молдавский лидер.
Додон подчеркнул, что молдавский народ никогда не забудет "всего того доброго, что сделала и продолжает делать Россия".
Вступив в должность президента 23 декабря 2016 года, Додон совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам.