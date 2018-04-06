Додон уверен, что никому не удастся поссорить народы Молдавии и России

КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Отношения Москвы и Кишинева переживают не лучшие времена из-за попыток некоторых политических сил их разорвать, но поссорить народы никому не удастся, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"К большому сожалению, сегодня отношения между нашими странами переживают не самые лучшие времена. Определенные силы внутри нашей страны и за её пределами хотели бы разорвать добрые отношения между Молдавией и Россией. Убежден, что здравый смысл восторжествует, и никому не удастся поссорить наши народы", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент Молдавии поздравил российского лидера Владимира Путина с 26-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. По его словам, государства вместе противостояли "экспансии агрессивных держав, как Востока, так и Запада", победили фашизм в Великой Отечественной войне.

"Нам предстоит очень много сделать на пути совместного сотрудничества и созидания. Верю, что у наших государств не только славное прошлое, но и достойное будущее", — добавил молдавский лидер.

Додон подчеркнул, что молдавский народ никогда не забудет "всего того доброго, что сделала и продолжает делать Россия".

Вступив в должность президента 23 декабря 2016 года, Додон совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам.