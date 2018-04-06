Силовики 19 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото

Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото

ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, повреждены три дома, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Новое "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта. Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 15 нарушениях режима тишины.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз", — сказал представитель ведомства.

По его словам, по территории ДНР украинские силовики выпустили около 30 мин калибром 120 миллиметров, также вели огонь из гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В подконтрольном ДНР селе Саханка из-за обстрела повреждены три дома и линия электропередачи. Без электроснабжения остались две улицы.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 268 единиц", — добавил представитель ДНР в СЦКК.