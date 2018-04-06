Время для диалога с КНДР по МАГАТЭ еще не пришло, заявил Ульянов

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архив

Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов. Архив

ВЕНА, 6 апр – РИА Новости. Время для диалога по возвращению Пхеньяна к полноценному сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) еще не пришло, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Время для диалога по возвращению Пхеньяна к полноценному сотрудничеству с МАГАТЭ еще не пришло. Вначале необходимо достичь политического урегулирования", — заявил Ульянов.

По его словам, если все же удастся выйти на договорённость, то агентство сразу должно будет подключиться к ее выполнению.

"Насколько нам известно, МАГАТЭ готово включиться в процесс, как только в этом возникнет потребность. Мы со своей стороны, например, помогаем агентству готовить инспекторов, которые могли бы приступить к работе в Северной Корее для проверки выполнения достигнутых договорённостей, когда для этого сформируются условия", — добавил постпред.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна.

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