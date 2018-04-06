ВЕНА, 6 апр – РИА Новости. Политика США в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе оказывает негативное воздействие на перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"В нынешних условиях политика США в отношении СВПД уже оказывает негативное воздействие на перспективы урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Пхеньян внимательно следит за тем, что происходит вокруг иранской "ядерной сделки", и в случае её неспровоцированного слома окончательно убедится в том, что Соединенные Штаты недоговороспособны и могут легко нарушить любую гипотетическую договорённость по ядерной проблематике Корейского полуострова, если нынешней или следующей администрации придёт в голову такая фантазия", — заявил Ульянов.

Он подчеркнул, что пытаться переработать СВПД совершенно контрпродуктивно, поскольку договорённость является настолько хрупкой, что любая попытка "подправить" в ней отдельные элементы может привести к развалу всего соглашения.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".

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