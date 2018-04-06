Ядерную сделку с Ираном еще можно спасти, заявил постпред России в Вене

ВЕНА, 6 апр – РИА Новости. Для однозначно пессимистических умозаключений о сделке по иранской ядерной программе время еще не пришло, договорённость еще можно и нужно спасти, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Думаю, что для однозначно пессимистических умозаключений время ещё не пришло. Ядерную сделку ещё можно и нужно спасти", — заявил Ульянов.

По его словам, Москва исходит из того, что на предстоящей в конце апреля-начале мая второй сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО 2020 года сторонники СВПД "должны возвысить голос в поддержку этой договоренности".

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

США выступают за изменение соглашения с Ираном. Как ранее сообщил РИА Новости представитель госдепа, США выйдут из иранской сделки, если европейские партнеры не станут работать "над исправлениями ее недостатков". В госдепе подчеркнули, что, "если в любое время президент решит, что соглашение недостижимо, США выйдут незамедлительно из сделки".