ВЕНА, 6 апр – РИА Новости. Военная деятельность США у Корейского полуострова не способствует созданию условий для проведения переговоров по КНДР, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Что касается американо-южнокорейских учений, можно уверенно сказать, что такого рода масштабная военная деятельность вовсе не содействует созданию благоприятной атмосферы для проведения нормальных переговоров", — заявил Ульянов.

США и Южная Корея 1 апреля начали очередные крупномасштабные военные учения "Токсури — Фоул игл" (Foal Eagle), которые были отложены на месяц из-за Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане. Как было объявлено ранее, в учениях задействованы 300 тысяч военнослужащих все родов войск Южной Кореи, а также 11,5 тысяч американских солдат, в том числе с военных баз за рубежом.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась в 2017 году после серии ракетных, а также ядерного испытаний КНДР. СБ ООН ввел новые, самые жесткие, санкции против Пхеньяна. РФ и Китай, традиционно выступающие за решение вопроса путем переговоров, предложили поэтапный план урегулирования северокорейской ядерной проблемы — "двойное замораживание": отказ КНДР от новых ракетных и ядерных испытаний, а затем и приостановке военных учений США и их союзников в регионе.