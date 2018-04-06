В Совфеде назвали "дело Скрипаля" провокацией с использованием яда

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. архивное фото

Сотрудники экстренных служб на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. архивное фото

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Россия уничтожила все химическое оружие под контролем ОЗХО, Лондон придумывает все новые версии по "делу Скрипаля", чтобы заболтать союзников, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.

Он также подчеркнул, что в "деле Скрипаля" использования химоружия не было, иначе пострадавшие бы уже погибли.

Британские СМИ написали о том, что якобы лаборатория в Саратовской области производила газ "Новичок".

"Лондон сейчас будет придумывать все новые версии, чтобы заболтать союзников. Может быть, скажут, что лаборатория находилась в одном из регионов РФ, и это была маленькая школьная лаборатория. Это все бред", — отметил Джабаров.

Он подчеркнул, что "Россия уничтожила все химоружие под контролем ОЗХО". По мнению сенатора, у Великобритании как не было доказательств причастности России к инциденту в Солсбери, так и нет. "Поэтому Лондон не допускает до участия в расследовании Россию, а также представителей других стран", — подчеркнул он.

Парламентарий также уверен, что "в "деле Скрипаля" использования химоружия не было, иначе бы пострадавшие уже погибли". "Это не химическое оружие, от него нет антидота, человек просто погибает. Видимо, была совершена провокация с использованием какого-то яда", — заключил он.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава секретной лаборатории минобороны Британии 3 апреля заявил в интервью Sky News, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества "Новичок", которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в том числе, на основании собственных оценок информации.