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Россияне пытались лоббировать выдачу Никулина в Россию, заявил министр

02:1406.04.2018
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВид на центр Праги. Архивное фотоВид на центр Праги. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ПРАГА, 6 апр – РИА Новости. Трое граждан России пытались наладить контакт с главой чешского минюста Робертом Пеликаном, чтобы обвиняемого в хакерстве россиянина Евгения Никулина было решено экстрадировать в Россию, а не в США, куда он в итоге попал, заявило в четверг вечером Чешское радио, а затем подтвердил сам министр.

Евгений Никулин
© РИА Новости
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Задержанный в октябре 2016 года в Праге и обвиняемый в хакерстве в РФ и США Евгений Никулин в конце марта решением главы чешского минюста был выдан в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин содержится в тюрьме в Сан-Франциско. Никулин своей вины не признает.

SMS-переписка с министром и отказ Никулина

По данным Чешского радио, в декабре 2017 года трое россиян контактировали с владелицей ресторана грузинской кухни в Карловых Варах в поисках выхода на главу минюста Роберта Пеликана. "Женщина через знакомых выходцев из Венесуэлы и Марокко получила контакт адвоката Станислава Мечла, который около полугода был советником Пеликана", — сообщило радио.

Мечл послал министру несколько SMS-сообщений, в которых написал, что Никулин якобы может дать чешским органам некие показания. Министр не ответил ничего конкретного, лишь сообщил, что у Никулина осталось немного времени на пребывание в Чехии.

Посчитав, что своей SMS-перепиской с министром он уже провел определенную работу, адвокат Мечл выставил новым знакомым счет на 500 тысяч крон (около 25 тысяч долларов), поскольку те ему ранее заявили, что "с деньгами проблем не будет".

Здание Сената Чехии в Вальдштейнском саду
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Для дальнейших действий Мечл нуждался в получении полномочий непосредственно от Никулина, находившегося под строжайшей охраной в пражской тюрьме "Панкрац". Однако Никулин уже имел своего чешского адвоката, Мартина Садилека, и к появлению нового, направляемого некими друзьями из России, отнесся с недоверием, не подписав доверенность о предоставлении полномочий Мечлу.

Министр не пошел на контакт

Как отмечает Чешское радио, в конце декабря в Прагу прилетели трое мужчин из России, которые в гостинице "Интерконтиненталь" встретились с пражскими участниками попыток наладить контакт с главой минюста. Однако конкретные договоренности о дальнейших действиях достигнуты так и не были.

"Да, была попытка добраться до меня, видимо, кому-то снаружи это показалось возможным делом. Но на самом деле это невозможно", — подтвердил Чешскому радио министр Пеликан.

Вид на Прагу. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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"Господин Мечл написал мне, что хочет встретиться. Я отказался, спросив, о чем идет речь. Он спросил, возможно ли достичь договоренности с правительством о выдаче (Никулина) в другую страну, нежели в США. Я это отверг, и все было закончено", — сказал Пеликан.

Затем, по словам министра, имел место еще один контакт с Мечлом. "Мне это было интересно, хотя я считал вопрос (о Никулине) завершенным. Как я понял, к нему (Мечлу) кто-то обратился с такой просьбой, он это попробовал. Теперь я узнал, что за это он потребовал большие деньги. Таких (денег) на улице вы не найдете", — сказал глава минюста.

По словам Пеликана, повлиять на него невозможно. "Мечл точно не мог этого добиться. Я не веду подобные торги", — подчеркнул министр.

Глава минюста заявил, что не намерен подавать в суд на адвоката. "Оставлю это для соответствующих органов. Я только удалю контакты Мечла из телефона", — сказал Пеликан.

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