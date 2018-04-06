Небензя раскритиковал качество британской риторики по Солсбери

ООН, 6 апр — РИА Новости. Заявления британских официальных лиц по "делу Солсбери" говорят о деградации политической культуры в стране, считает российский постпред при ООН Василий Небензя.

"Когда я смотрю на дебаты, интервью и заявления британских политиков, меня берет оторопь. Куда делась старая добрая Англия? Что это, отсутствие профессионализма или деградация политической культуры? Или это и есть новая политическая культура? Я не знаю. Предоставляю возможность присутствующим самим сделать вывод", — обратился он к членам СБ ООН.

В четверг Совет безопасности ООН по инициативе России обсудил инцидент в Солсбери.