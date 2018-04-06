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Свободу женщине Востока: ваххабиты против феминисток в Саудовской Аравии

08:0006.04.2018
(обновлено: 08:16 06.04.2018)
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© AP Photo / Fred Ernst, FileЖенщина в никабеЖенщина в никабе
© AP Photo / Fred Ernst, File

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Мария Ефимова. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявил, что саудитки вольны сами решать — носить традиционные платья абайя и закрывающие лицо платки или нет. Раньше им уже позволили ездить на велосипеде и водить автомобиль, но до сих пор запрещают путешествовать без мужчин и выходить замуж по своей воле. Как меняется положение женщин в одной из самых религиозных стран мира — в материале РИА Новости.

"Никого не волнует, что женщины думают об этом"

Фатима аль-Иса — студентка магистратуры и преподаватель арабского языка из Мекки. Она считает себя феминисткой и ведет блог, посвященный правам женщин. Но вынуждена носить традиционную одежду — другую общество не принимает.

"Я выросла в исламской консервативной среде, здесь никого не волновало и не волнует, что я думаю об абайе. Это одеяние считается чуть ли не священным, — рассказывает Фатима. — Проблема в том, что власти не могут и не будут вмешиваться в дела семьи и не станут защищать тех, кто пойдет против воли родственников. Так что, к сожалению, пока все это лишь разговоры. Родители и мужья по-прежнему заставляют женщин одеваться определенным образом. Недавно была громкая история, когда девушку арестовали за то, что она появилась на улице без абайи". Многие подруги и знакомые Фатимы тоже хотели бы носить светскую одежду, но боятся даже заговорить об этом.

© AP Photo / Khalid MohammedЖенщины в торговом центре в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
© AP Photo / Khalid Mohammed
Женщины в торговом центре в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде

Положение женщины в Саудовской Аравии часто называют "гендерным апартеидом". Достижения последних лет — разрешение ездить на велосипеде и водить автомобиль, посещать спортивные мероприятия, сидя среди мужчин на трибунах, присутствие женщин в Консультативном совете Саудовской Аравии — в целом мало что меняют. Женщины по-прежнему не имеют права самостоятельно подписывать брачное свидетельство, разводиться по собственной инициативе и забирать детей после развода. Саудитка не может даже покинуть тюрьму после окончания срока заключения без согласия мужа или других родственников-мужчин.

"Опекун всегда прав"

В соответствии с общественным укладом у каждой женщины есть опекун — отец, брат, муж или сын, — который принимает за нее важные решения. Без согласия опекуна женщинам нельзя поехать за рубеж работать или учиться, снять квартиру. Проблемы могут возникнуть и с открытием банковского счета или собственного бизнеса. "Это настоящая беда. Мужчины поработили женщин, и это закреплено законом, — говорит Фатима аль-Иса. — Хочешь ли ты отправиться в путешествие, учиться или работать, открыть какое-то дело — а сейчас все больше и больше таких активных девушек, — на каждый шаг нужно одобрение".

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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По ее словам, одна из главных нерешенных проблем — семейное насилие. В интернете публикуются книги и обучающие видео от саудовских богословов о том, как бить жену, чтобы принудить ее к "правильному" поведению. "Женщина здесь совершенно не защищена. После подачи жалобы на насилие в семье ее помещают в место, подобное тюрьме. Это называется "дом защиты" — учреждения, которые были организованы Комиссией по правам человека, — продолжает Фатима. — И она не имеет права покинуть этот дом без согласия "опекуна". То есть, если у нее никого нет, кроме мужа, она может вернуться только к нему. Если ее родители хотят "сохранить семью", так и будет. Недавно девушка поступила в больницу с травмами лица. Когда ее забирал муж, он просто порвал бумаги, в которых это было зафиксировано. Ее родители ничего не сделали, никуда не обращались, чтобы помочь ей, они просто молчат, чтобы не навлекать позор на семью".

© Фото из личного архива Суад Аш-ШаммариСуад Аш-Шаммари
© Фото из личного архива Суад Аш-Шаммари
Суад Аш-Шаммари

Известная правозащитница и общественная активистка Суад Аш-Шаммари, живущая в Джидде, выступала за отмену опекунства над женщинами. В результате ей пришлось провести несколько месяцев в тюрьме. Официальное обвинение — "за оскорбление ислама". Она до сих пор не может устроиться на работу, а семья подвергается травле.

"Мои враги — противники реформ, особенно среди богословов, — пытались очернить меня публично. Я нахожусь в постоянном состоянии войны с ними, — говорит Суад Аш-Шаммари. — После тюрьмы не могу найти официальную работу. Меня внесли в черные списки".

Правозащитница поддерживает реформаторские инициативы Мухаммада бин Салмана, она уверена, что "молодого принца послал Всевышний".

"Я ношу это с гордостью" 

Далеко не все разделяют мнение о необходимости более либерального подхода к наряду саудовских женщин. В феврале, когда с тезисом о необязательности абайи впервые выступил член Высшего совета улемов, главного религиозного органа в Саудовской Аравии, шейх Абдулла аль-Мутлак, многие богословы потребовали, чтобы он отозвал предписание.

Противницы нововведений есть и среди женщин, особенно старшего поколения. Худа аш-Шахри, домохозяйка из города Аль-Намас, мать большого семейства, довольна своим положением. Она уверена, что местные традиции никак не ограничивают ее свободу. "Лично я ношу абайю с гордостью, повинуясь заповедям Всевышнего, — говорит она. — Нет никакой необходимости, чтобы абайя была черной, хотя черный цвет — традиционный, и именно такие одежды носили наши предки. Абайя может быть любого цвета. Но я считаю, что она необходима, так как внешний вид должен быть скромным и приличным, тело и лицо — закрыты".

Худа аш-Шахри воспитывает детей и считает это своим "предназначением". "У меня вызывают изумление организованные Западом кампании, в ходе которых требуют каких-то нововведений, чуждых саудовскому обществу, требуют разработки странных законов, сдерживающих и ограничивающих нашу религию", — возмущается саудитка. 

Арабские женщины. Архивное фото
© Flickr / it is elisa
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Улучшить имидж ваххабитов на Западе

"Заявления принца были не более чем выражением его мнения. Речь не идет о каком-то решении правительства или чем-то в этом духе. И более того, в данном случае речь и не может идти о вмешательстве государства в частную сферу. Так что это просто точка зрения, — отметил в беседе с РИА Новости советник министра Саудовской Аравии по делам ислама Маджид Ат-Турки. — Кстати, точка зрения спорная. Сейчас в саудовском обществе на разных уровнях ведутся серьезные дискуссии по этому поводу, и далеко не все, включая самих женщин, одобряют нововведения. Есть так называемые активистки, но это незначительная часть общества. Многие из них вообще находятся за границей и далеки от жизни здесь. Саудовские женщины часто возмущаются всеми этими предложениями и считают, что саудовское общество уже оказывает им всю необходимую поддержку".

© Фото из личного архива Маджида Ат-ТуркиМаджид Ат-Турки
© Фото из личного архива Маджида Ат-Турки
Маджид Ат-Турки

Не исключено, что высказывания бин Салмана на самом деле преследуют внешнеполитические цели и адресованы не столько собственному населению, сколько союзникам и торговым партнерам — США и ЕС. "Само собой, это дело женщины — носить хиджаб или нет. Многие женщины на Западе с удовольствием носят его, хотя никто их не принуждает, — говорит писатель и автор первого "феминистского" перевода Корана Лале Бахтияр. — Мне кажется, заявления саудовского принца направлены больше на то, чтобы создать хороший имидж ваххабитскому королевству на Западе, чем на реальные изменения".

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