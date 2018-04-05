МИД рассчитывает, что итоги выборов в Сьерра-Леоне поспособствуют развитию

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва рассчитывает, что итоги выборов в Сьерра-Леоне будут способствовать стабильному развитию страны, заявили в четверг в МИД РФ.

В Республике Сьерра-Леоне 31 марта состоялся второй тур президентских выборов, по результатам которого победу одержал лидер "Народной партии Сьерра-Леоне" Джулиус Маада Био, набравший более 51,8% голосов.

"Иностранные наблюдатели, в частности от Экономического сообщества западноафриканских государств и Африканского союза, оценили состоявшееся голосование как свободное и справедливое. В Москве рассчитывают, что итоги выборов будут способствовать дальнейшему продвижению сьерралеонского общества по пути стабильного и демократического развития", — говорится в сообщении МИД РФ.