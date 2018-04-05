МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Число украинцев, вынужденных уезжать на заработки за рубеж, в ближайшие годы будет расти из-за неспособности правительства обеспечить рост национальной экономики. Об этом на заседании Национального трехстороннего социально-экономического совета заявила Ольга Крентовская, первый заместитель министра социальной политики Украины. Слова политика приводит информагентство Минпром.

"Из-за недостаточного экономического роста дефицит кадров на сегодня не является критическим, но в среднесрочной перспективе ситуация угрожает экономической безопасности государства", — сказала Крентовская.

В списке стран, где растет спрос на рабочую силу с Украины, находятся Польша, Словакия, Литва и Хорватия.

Также Крентовская сообщила, что, по подсчетам Союза предпринимателей и работодателей Польши, количество приглашений на работу, выданных в 2018 году украинцам, составит около трех миллионов.