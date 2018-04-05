Генсек ОБСЕ сожалеет, что политика скатывается к формуле "око за око"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя взаимную высылку дипломатов Россией и странами Запада, выразил сожаление, что международная политика все больше скатывается к логике "око за око".

"К сожалению, сейчас международные отношения все больше скатываются к формуле "око за око", "зуб за зуб". Я не думаю, что это хорошо, и мы должны найти способ выйти из этой логики эскалации", — сказал Гремингер в эфире телеканала "Россия-24 ".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

США и Канада, а также ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". Москва приняла ответные меры.