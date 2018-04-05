Косачев оценил французский закон о борьбе с фейковыми новостями

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости. Борьба с недостоверными новостями во Франции не должна увязываться с конкретными СМИ, которым хотят "заткнуть рот", заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Однако увязывание этого закона с конкретными СМИ, заведомые обвинения их в причастности к информационным войнам и распространению фейковых новостей неприемлемо, подчеркнул парламентарий.
"Если в этом направлении будет разработан закон, то он будет таким же посягательством на свободу слова, на свободу СМИ, на права тех людей, которые заинтересованы в разносторонних и объективных источниках. Если закон будет нормальным, если он будет прописываться для того, чтобы исключить подобного рода двусмысленности и злоупотребления уже в адрес СМИ — всегда рады и готовы будем на эту тему сотрудничать с французскими властями", — отметил он.
По его словам, в этом случае действия Франции должны будут в последующем обсуждаться в соответствующих европейских структурах, включая Венецианскую комиссию, включая институт уполномоченного по правам СМИ в рамках ОБСЕ и другие инстанции. "Но для начала нужно посмотреть содержание этого закона", — заключил сенатор.