МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о завершении режима "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе и смене формата военных действий. Оценку эксперта приводит телеканал RT.

По словам Коновалова, за заявлениями украинского лидера никаких изменений не последует.

"Порошенко говорит, что политическое решение превалирует перед военным. Это, конечно же, не так. В любом случае, военное решение будет главным. А его у Порошенко, как и у всего киевского правительства, нет. Они смогли что-то сделать в зоне АТО? Нет, не смогли. Для Луганской и Донецкой народных республик что-то изменилось? Тоже нет. Тогда о чём он говорит? Никаких изменений не будет. У Порошенко нет политической воли, чтобы что-то сделать и изменить", — говорит эксперт.

По его оценке, киевская военная операция является не чем иным, как "придуманной ситуацией, которая никогда не отражала того, что происходит в зоне боевых действий".

Ранее Петр Порошенко заявил , что режим АТО в Донбассе завершится в мае и что Украина "переходит к новому формату обороны государства".

В марте президент говорил, что режим "антитеррористической операции" (так в Киеве называют силовую операцию на юго-востоке страны) в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил".

Президент поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе после того как 18 января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса.