МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко о завершении режима "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе и смене формата военных действий. Оценку эксперта приводит телеканал RT.
"Порошенко говорит, что политическое решение превалирует перед военным. Это, конечно же, не так. В любом случае, военное решение будет главным. А его у Порошенко, как и у всего киевского правительства, нет. Они смогли что-то сделать в зоне АТО? Нет, не смогли. Для Луганской и Донецкой народных республик что-то изменилось? Тоже нет. Тогда о чём он говорит? Никаких изменений не будет. У Порошенко нет политической воли, чтобы что-то сделать и изменить", — говорит эксперт.
По его оценке, киевская военная операция является не чем иным, как "придуманной ситуацией, которая никогда не отражала того, что происходит в зоне боевых действий".
В марте президент говорил, что режим "антитеррористической операции" (так в Киеве называют силовую операцию на юго-востоке страны) в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил".
Президент поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе после того как 18 января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса.