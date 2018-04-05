ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании заявил, что передал дочери работавшего на британские спецслужбы экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля Юлии предложение посольства России о предоставлении консульской помощи, и теперь решение за ней.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически это отрицает.

Ранее столичная полиция Лондона опубликовала заявление Юлии Скрипаль, в котором та сообщила, что очнулась более недели назад и что с каждым днем ей становится все лучше. На вопрос о том, был ли за это время проведен допрос Юлии, представитель полиции отвечать не стала.

"Мы рады, что состояние Юлии улучшилось, и отдаем должное медицинским работникам, которые лечат ее и господина Скрипаля с момента нападения на них", — заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании.

"Мы передали госпоже Скрипаль предложение российского посольства о консульской помощи. Госпожа Скрипаль теперь может решать, принять ли и когда принять это предложение, но пока она этого не сделала", — отметил он.