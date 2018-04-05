"Радикальная партия" Украины потребовала разорвать дипотношения с Россией

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. "Радикальная партия" Украины потребовала от президента Петра Порошенко и министерства иностранных дел разорвать дипломатические отношения с РФ после заявления украинской Службы безопасности о причастности России ко взрыву в Киеве у офиса телеканала "Эспрессо" в октябре 2017 года.

Киев при резонансных происшествиях регулярно заявляет о "российском следе". В Москве эти заявления называют абсурдными. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

"Мы требуем от президента и МИД разорвать дипломатические отношения с Россией и выслать из Украины российских дипломатов. Мы обращаемся к международному сообществу проявить солидарность с Украиной и значительно усилить санкции в ответ на террористическую деятельность российских спецслужб", — написал на своей странице в Facebook лидер "Радикальной партии", депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко.

Ранее Украина уже выслала 13 российских дипломатов. Это было сделано одновременно со странами ЕС, а также США и Канады, которые приняли решение о высылке в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Посольство РФ заявило, что высылка Киевом 13 российских дипломатов "затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло" и не будет способствовать нормализации отношений.

Взрыв на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве произошел в конце октября 2017 года. По данным МВД Украины, погибли два человека — проходивший мимо бывший сотрудник министерства внутренних дел Украины Михаил Мормиль и старший сержант полиции Руслан Кушнир. Пострадали четыре человека, среди которых Мосийчук и известный украинский политолог Виталий Бала.