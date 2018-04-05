Глава МИД Голландии 13 апреля встретится с Лавровым в России, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок посетит Россию на следующей неделе, он встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

По данным корпорации, встреча состоится в пятницу, 13 апреля.

Как отмечается, нидерландский министр, в частности, намерен обсудить ситуацию с безопасностью в Европе, расследование катастрофы малайзийского самолета MH-17 и ситуацию на Украине. При этом Блок подчеркнул, что хочет начать переговоры "именно сейчас", когда отношения между Россией Европой "под давлением".