Индия и Пакистан увеличат антитеррористический потенциал ШОС, заявили в ФСБ

ТАШКЕНТ, 2 апр – РИА Новости. Индия и Пакистан, ставшие государствами — членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), усилят ее антитеррористический потенциал, сообщил журналистам в четверг первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

В 32-м заседании Совета региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), которое прошло в Ташкенте, приняли участие представители Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Индийская и пакистанская стороны участвовали в заседании Совета РАТС ШОС в качестве членов организации впервые.

"Чисто политически это большая польза с точки зрения того, сколько сторонников теперь по борьбе с терроризмом есть в мире. Потенциал вырастет, совершенно очевидно, и людской потенциал", — сказал Смирнов по итогам заседания Совета РАТС ШОС.

Он отметил, что, хотя Индия и Пакистан еще находятся в стадии самого начала совместной работы по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом в рамках РАТС ШОС, "потенциал у них есть, заинтересованность есть".

В ШОС, основанную в 2001 году, входят Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана были подписаны на саммите в Ташкенте в июне 2016 года. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества, созданная в 2004 году, базируется в Ташкенте.