Израиль не смягчит правила применения силы против палестинских протестов

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что его подчиненные продолжат защищать границу с сектором Газа так же жестко, как и раньше.
"Предупреждаю: если завтра, в пятницу, массовые беспорядки и провокации у разделительного забора на границе сектора Газа возобновятся, армия будет жестко пресекать любые попытки нарушить суверенитет Государства Израиль", — написал Либерман в социальной сети Facebook.
"Мы установили четкие ясные правила и не намерены их менять. Каждый, кто со стороны сектора приближается к заградительным сооружениям, подвергает свою жизнь опасности", — предупредил он.
"Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая, призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.