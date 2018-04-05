Израиль не смягчит правила применения силы против палестинских протестов

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр — РИА Новости. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предупредил, что его подчиненные продолжат защищать границу с сектором Газа так же жестко, как и раньше.

На прошлой неделе от огня израильских снайперов погибли по меньшей мере 15 участников палестинского протеста и еще сотни получили ранения. Палестинцы планируют на пятницу вторую многотысячную акцию "Великого марша возвращения", чреватую новыми стычками с израильскими войсками.

"Предупреждаю: если завтра, в пятницу, массовые беспорядки и провокации у разделительного забора на границе сектора Газа возобновятся, армия будет жестко пресекать любые попытки нарушить суверенитет Государства Израиль", — написал Либерман в социальной сети Facebook.

"Мы установили четкие ясные правила и не намерены их менять. Каждый, кто со стороны сектора приближается к заградительным сооружениям, подвергает свою жизнь опасности", — предупредил он.

Военные признают использование огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников выступлений, которые кидали в них камни и бутылки с зажигательной смесью, пытались повредить пограничные заграждения с помощью горящих покрышек. Вину за кровопролитие израильтяне возлагают на исламистские власти сектора Газа, отвергая обвинения в несоразмерном применении силы и призывы к проведению международного расследования.

"Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая, призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, которые в разные годы были изгнаны из своих домов на территории современного Израиля.