В ФСБ назвали число боевиков, переместившихся из Сирии в Афганистан

ТАШКЕНТ, 5 апр — РИА Новости, Михаил Севастьянов. Около 8 тысяч террористов, по данным специальных служб Таджикистана, переместились из Сирии в Афганистан, сообщил журналистам в четверг первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

"Информация таджикской стороны говорила об угрозе, которая исходит сейчас с территории Афганистана для стран Шанхайской организации сотрудничества. Перемещение боевиков, в частности ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ), пошло через иранскую, через турецкую территорию, идет на Афганистан, в частности северные районы", — сказал он по итогам 32-го заседания Региональной антитеррористической структуры ШОС.

По его словам "порядка 8 тысяч лиц, по их данным (спецслужб Таджикистана), пришли из Сирии".

*Террористическая организация, запрещенная в России