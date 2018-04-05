ВАРШАВА, 5 апр — РИА Новости. Правящая партия Польши "Право и справедливость" (PiS) инициирует снижение зарплат депутатам и чиновникам, заявил глава партии Ярослав Качиньский на пресс-конференции в четверг в Варшаве.

В Польше в последнее время разворачивается скандал вокруг премий, которые были выплачены членам правительства. Некоторые из министров, в частности глава правительства Матеуш Моравецкий, уже вернули премии в бюджет, а некоторые заявили, что не видят оснований это делать.

Качиньский рассказал, что на заседании политического комитета партии "мы приняли ряд решений, некоторые из которых обретут форму законопроектов".

Одно из решений, которые PiS будет продвигать в качестве законопроекта, это "снижение на 20% зарплат депутатов" сейма (нижней палаты парламента), добавил Качиньский.

Также, по его словам, правящая партия будет инициировать снижение зарплат для руководителей органов местного управления, которые, как заявил Качиньский, зарабатывают больше министров.

По поводу упомянутых премий он сообщил, что получившие их министры передадут средства на общественные цели.