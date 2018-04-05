В Алма-Ате ликвидировали крупный пожар в жилой многоэтажке

АЛМА-АТА, 5 апр – РИА Новости. Крупный пожар в жилой пятиэтажке, возникший в четверг в Алма-Ате, потушен, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщила пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в микрорайоне Кокжиек поступило на пульт дежурного городского департамента по ЧС в 16.03 (13.03 мск). Площадь пожара, по предварительным данным, составила 1 тысячу квадратных метров. Огонь охватил балконы дома и кровлю. Пожарные эвакуировали из здания 300 человек, в том числе 52 ребенка. Пожар был локализован в 17.44 (14.44 мск).

"В 18.06 (15.06 мск) пожар ликвидирован. Предварительно, пострадавших нет", — сообщил представитель комитета.

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Жители дома, где произошел пожар, размещены в расположенной поблизости школе.