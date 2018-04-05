Сенаторы РФ и Франции назвали причину охлаждения отношений между странами

ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Политические отношения России и Франции ослабли из-за разногласий по вопросам международной повестки и прав человека, говорится в совместном российско-французском докладе, представленном в четверг в Париже, где прошло совместное заседание комитетов по международным делам Сената Франции и Совета Федерации.

"(Политические) отношения между Францией и Россией насчитывают 300 лет: они старинные и сильные, французский Сенат хочет работать над их упрочнением… Однако в последние годы они ослабли в связи с разногласиями по международной ситуации, урегулированию кризисов и соблюдению прав человека и свободы выражения", — говорится в части доклада, подготовленной французской стороной.

Французские соавторы доклада считают, что "позиция противостояния России и Запада, резкость антизападного дискурса в российских СМИ и их стратегия влияния, даже дезинформации, и недавние вмешательства в избирательные кампании западных демократий могут послужить только ухудшению отношений".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.

В свою очередь, в российской части документа отмечается, что "франко-российские отношения переживают трудный период".

"Несмотря на решительное стремление президентов обеих стран к конструктивному развитию политических отношений, продемонстрированное в ходе встречи в Версале 29 мая 2017 года, ряд факторов объективно мешают этому диалогу", — написано в докладе.

Среди таких факторов называются "разногласия по пониманию фундаментальных международных принципов: территориальная целостность государства, право народа на самоопределение, легитимность власти". Также в списке фигурирует "сильная зависимость Франции от политики ЕС и НАТО" и "выдавливание России из приоритетных направлений внешней политики Франции".