Лавров: Россия и Китай приветствуют готовность США провести саммит с КНДР

МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с МИД КНР Ван И в Москве. 5 апреля 2018

МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с МИД КНР Ван И в Москве. 5 апреля 2018

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Москва и Пекин приветствуют готовность США провести американо-северокорейский саммит, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи в Москве со своим китайским коллегой Ван И.

"Мы сегодня обсуждали и приветствовали проявленную заинтересованность США к проведению встречи в верхах с руководством КНДР", — заявил Лавров.

В настоящее время идет подготовка к проведению встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая должна состояться в апреле в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. Вслед за этим ожидается проведение встречи между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Готовность предоставить для этого свою территорию выразила недавно Швеция.