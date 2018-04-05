Палестинцы собираются сжечь десять тысяч покрышек во время протестов в Газе

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными у палаточного городка на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

Палестинские протестующие во время столкновений с израильскими военными у палаточного городка на границе сектора Газа и Израиля. Архивное фото

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр — РИА Новости. Палестинцы заготовили 10 тысяч автомобильных покрышек и планируют их поджечь, чтобы защитить от израильских снайперов участников многотысячных протестов, которые пройдут в пятницу вдоль границ сектора Газа, сообщили РИА Новости организаторы акции.

Они рассчитывают, что густой черный дым помешает военным вести прицельный огонь, от которого неделю назад погибли, по меньшей мере, 15 демонстрантов и еще сотни получили ранения.

"В эту пятницу все будет по-другому. Мы собираемся использовать шины. По меньшей мере, 10 тысяч шин будут подожжены, чтобы израильская армия не могла видеть демонстрантов", — говорит один из палестинских активистов Тамер Салама.

По его словам, покрышки пока спрятаны на удалении от границы, чтобы не дать "израильским спецслужбам" шанса заблаговременно их "уничтожить или украсть". Демонстранты также запасаются зеркалами, собираясь слепить снайперов "солнечными зайчиками", сказал собеседник агентства.

Израильские военные говорят, что дымовая завеса не помешает им защитить границу от манифестантов, и предупреждают о вреде горящих покрышек для экологии сектора Газа и здоровья его двухмиллионного населения.

"Вдыхание дыма провоцирует рак, вызывает проблемы респираторной системы, сказывается на репродуктивных способностях, вредит иммунитету, ведет к выкидышам при беременности. Так кому они собираются навредить?" — написало по-арабски в социальных сетях Управление координатора действий правительства на территориях, которое действует в структуре министерства обороны Израиля.

По сведениям новостного интернет-ресурса Times of Israel, глава управления Йоав Мордехай написал письмо во Всемирную организацию здравоохранения с призывом повлиять на исламистские власти сектора Газа.

Израильские войска сохраняют усиленное присутствие вдоль границ анклава, где на прошлой неделе началась серия протестных акций с участием тысяч палестинцев под общим названием "Великий марш возвращения". В минувшую пятницу военные применили огнестрельное оружие против наиболее активных участников волнений и ждут столь же массовых беспорядков в конце этой недели.