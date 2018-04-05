В Алма-Ате локализовали крупный пожар в жилой многоэтажке

АЛМА-АТА, 5 апр – РИА Новости. Крупный пожар в жилой пятиэтажке, возникший в четверг в Алма-Ате, локализован, сообщила пресс-служба городского департамента по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в микрорайоне Кокжиек поступило на пульт дежурного городского департамента по ЧС в 16.03 (13.03 мск). Площадь пожара, по предварительным данным, составила 1 тысячу квадратных метров. Огонь охватил балконы дома и кровлю. Пожарные эвакуировали из здания 300 человек, в том числе 52 ребенка.

"Пожар локализован в 17.44 (14.44 мск)", — говорится в сообщении департамента ЧС.

​

В ликвидации пожара принимают участие более 80 человек, задействовано 25 единиц техники.