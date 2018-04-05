Глава МИД КНР пригласил Путина в Китай

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с МИД России Сергеем Лавровым в Москве. 5 апреля 2018

Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с МИД России Сергеем Лавровым в Москве. 5 апреля 2018

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В Китае ожидают президента России Владимира Путина с визитом в этом году, заявил министр иностранных дел Китая Ван И по итогам встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Предполагается, что в этом году будет визит президента Путина в Китай, также будет ряд встреч на высшем уровне в ходе многосторонних и двусторонних мероприятий. Мы прилагаем общие усилия к организации важных контактов на высоком уровне и реализации договоренностей между лидерами", — заявил министр иностранных дел Китая.