Лавров отметил всеобъемлющий уровень отношений с Китаем

Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве. 5 апреля 2018

Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И на встрече в Москве. 5 апреля 2018

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с китайским коллегой Ван И, заявил о стратегическом и всеобъемлющем характере отношений двух стран.

"Российско-китайские отношения в течение трех десятилетий характеризуются небывалой динамикой, всеобъемлющим партнерством и стратегическим взаимодействием", — сказал Лавров на переговорах в Москве.

Он напомнил об интенсивном графике встреч глав государств. По словам Лаврова, "отношения носят глобальный и подлинно стратегический характер".

"Москва и Пекин показывают пример взвешенного, ответственного подхода к решению актуальных международных проблем, эффективно сотрудничают в различных многосторонних форматах, прежде всего в ООН, ШОС, БРИКС, "группе 20", АТЭС, восточно-азиатских саммитах", — пояснил он.