СМИ сообщили о возможной гибели пилотов разбившегося в Южной Корее самолета

ТОКИО, 5 апр — РИА Новости. Оба пилота разбившегося в Южной Корее истребителя F-15K, по предварительным данным, погибли, передает в четверг информационное агентство Рёнхап со ссылкой на местных военных.

Как сообщалось ранее, истребитель F-15K с военной базы в Тэгу завершил свою миссию и возвращался назад, когда потерпел крушение в уезде Чхильгок провинции Кёнсан-Пукто. Обломки найдены в горах Юхаксан.

(4th LD) Two F-15K pilots apparently killed in plane crash https://t.co/VIYAQfA91m — Yonhap News Agency (@YonhapNews) 5 апреля 2018 г.

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