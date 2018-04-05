МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия продолжит защищать интересы субъектов, которые находятся в российской юрисдикции, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Москва всегда была и остается стороной, приверженной духу и букве международного права, всем положениям, соответствующим международному праву, и во всех наших действиях мы исходим только из этого", — сказал он.

На прошлой неделе украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под флагом России. На борту находятся десять членов экипажа. У них всех российские паспорта, выданные в Керчи. Судно отконвоировали в порт Бердянска. На членов экипажа составили административные протоколы и запретили покидать борт. На "Норд" наложили арест. Защита моряков считает, что их вынуждают признать себя гражданами Украины. К ним не пускают российского консула и отказывают в медпомощи.