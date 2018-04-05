Сингапурский самолет вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва

БАНГКОК, 5 апр – РИА Новости. Самолет сингапурской бюджетной авиакомпании Scoot, выполнявший рейс TR634 из Сингапура в таиландский аэропорт Хат Яй, благополучно вернулся в аэропорт вылета после угрозы взрыва на борту, сообщает в четверг своем аккаунте в Twitter управление полиции Сингапура.

Thailand-bound Scoot flight returns to Singapore after alleged bomb threat https://t.co/ILsMvloZbv — Singapore News (@sgpressrelease) 5 апреля 2018 г.

"Мы подтверждаем информацию о том, что экипажем самолета, выполнявшего рейс TR634, была получена угроза взрыва бомбы от одного из пассажиров рейса. Самолет, который после этого повернул назад, благополучно совершил посадку в аэропорту Чанги. В настоящее время офицеры полиции осуществляют проверку. Позже мы сообщим более подробную информацию", — говорится в сообщении полицейского управления.

Интернет-сайт газеты Straits Times сообщает, что на обратном пути самолет сопровождал истребитель-перехватчик сингапурских ВВС. Самолет, вылетевший из Сингапура в 13:20 по местному времени (08:20 мск), приземлился в 15.23 (10:23 мск), сообщает издание.