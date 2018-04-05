Эксперт прокомментировал статью Times о "секретных российских лабораториях"

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Сообщения в британских СМИ о "секретных российских лабораториях", где якобы производят отравляющие вещества, дают Лондону "место для маневра". Такое мнение в разговоре с RT выразил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Ранее газета Times написала, что британские спецслужбы установили местонахождение российской лаборатории, где якобы произвели нервно-паралитическое вещество, с помощью которого в Солсбери отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. По данным источников газеты, эксперты смогли определить источник отравляющего вещества "при помощи научного анализа и разведывательной информации".

"Публикация < …> направлена на то, чтобы будоражить общественность и каким-то образом дать политическому руководству Великобритании сохранить лицо перед своими союзниками <…> Поэтому думаю, что это такой манёвр, направленный на то, чтобы постепенно выпускать пар", — заявил эксперт.

Оленченко напомнил, что всего несколько дней назад сотрудники британской лаборатории Портон-Даун заявили, что не смогли определить причастность России к разработке данного вещества. Более того, даже МИД Великобритании признал, что пришел к выводу о причастности Москвы к отравлению Скрипалей, основываясь на собственных оценках информации.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери в начале марта. Несмотря на отсутствие доказательств, британская сторона почти сразу заявила, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

В качестве "ответного шага" Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. Россия зеркально ответила на недружественную акцию Запада и объявила персонами нон грата аналогичное число иностранных дипломатов, а также приняла другие ответные меры.