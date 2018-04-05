Сестра Надежды Савченко объяснила самоотвод ее бывшего адвоката

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по подозрению в подготовке терактов в Киеве, сама решила отказаться сотрудничать с адвокатом Виктором Чевгузом, заявила ее сестра Вера Савченко.

Ранее Чевгуз написал заявление о самоотводе в деле против Савченко. Свое решение он объяснил разными взглядами на ведение защиты.

"Чевгуз присоединился (к делу — ред.) на мою просьбу из-за мамы, потому что она с ним знакома. У Надежды никогда не было желания, чтобы он был в деле… Поэтому это ее желание с ним попрощаться… У Нади как были адвокаты, так они и остаются", — сказала Вера Савченко в эфире украинского телеканала "112 Украина".

Она также заявила, что ей ничего неизвестно об экспертизе с применением полиграфа, которую в четверг должна пройти Надежда Савченко. "Я надеюсь, что экспертизы не будет, пока мы не ознакомлены с материалами дела", — добавила она.

Накануне пресс-секретарь Надежды Савченко Татьяна Проторченко сообщила, что депутат в четверг пройдет психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа.

По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Суд в Киеве 23 марта арестовал депутата на два месяца. В суде она заявила, что объявляет голодовку. Апелляционный суд Киева подтвердил решение первой инстанции об аресте Савченко на два месяца до 20 мая.

Савченко 22 марта 2016 года была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. После возвращения она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит.