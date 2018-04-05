В ДНР сообщили о 15 нарушениях перемирия силовиками за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2018 (46)

Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архив

Женщина у окна жилого дома в центре города Ясиноватая, пострадавшего в результате обстрела. Архив

ДОНЕЦК, 5 апр — РИА Новости. Украинские силовики 15 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Новое "пасхальное" перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 15 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, силовики выпустили 35 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие. "Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 610 единиц", — сказал представитель ведомства.