Макмастер пригрозил России в прощальной речи

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Советник Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер, которого на этом посту сменит Джон Болтон, в своей прощальной речи обрушился с критикой на Россию. Его речь опубликована на сайте Белого дома.

По его словам, Москва "использовала старые и новые формы агрессии" для подрыва основ "международного мира и стабильности", в том числе с помощью политических и экономических мер, а также кибератак.

Тактика Кремля включает "проникновение в социальные сети, распространение пропаганды, использование информации как оружия и других форм подрывной деятельности и шпионажа".

"Слишком долго некоторые страны отворачивались от этих угроз. Россия нагло и неправдоподобно отрицает свои действия, а мы не смогли заставить ее заплатить достаточную цену", — заявил Макмастер.

Он похвалил администрацию Дональда Трампа за высылку российских дипломатов, отметив, что это решение поможет защитить американские "демократические институты и процессы".

"Мистер Путин, вероятно, считает, что выигрывает на этом новом поле битвы, — предположил Макмастер. — Возможно, он считает, что наши свободные нации слишком слабы и не ответят на его провокации. Он ошибается. Российская агрессия усиливает нашу непоколебимость и нашу уверенность".

Ранее в тот же день Дональд Трамп заявил, что хотел бы быть в хороших отношениях с Россией. По его словам, все согласны с этим, кроме "глупых людей".

Макмастер был назначен советником по национальной безопасности Трампа 20 февраля 2017 года. Он сменил на этом посту Майкла Флинна, который подал в отставку после скандала, связанного с предоставлением им неполной информации о контактах с российским послом Сергеем Кисляком.

В конце марта Трамп сообщил, что Макмастера с 9 апреля сменит Джон Болтон, в 2005-2006 годах занимавший должность постпреда США при ООН.