Лавров объяснил цели политики США на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. США хотят сохранять ситуацию управляемого хаоса для оправдания бессрочного военного присутствия на Ближнем Востоке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Создается устойчивое впечатление, что американцы стремятся сохранять на этом огромном геополитическом пространстве состояние управляемого хаоса, рассчитывая использовать его для того, чтобы оправдать бессрочное военное присутствие США в регионе, для продвижения своей односторонней повестки дня", — сказал он на VII Московской конференции по международной безопасности.