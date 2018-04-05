Медики рассказали о состоянии пострадавших при обрушении на шахте в Грузии

ТБИЛИСИ, 5 апр — РИА Новости. Состояние двух человек, пострадавших при обрушении свода на шахте на западе Грузии, стабильно тяжелое, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Ранее в четверг МВД сообщило, что в шахте города Ткибули деформировалась стена, после чего обрушился свод. В результате ЧП погибли шесть человек, трое пострадали.

"Двое из трех пострадавших отправлены в Кутаисскую клинику. Состояние их здоровья стабильно тяжелое. Оба пациента контактны, у них отмечается интракраниальная (черепно-мозговая — ред.) травма, ведется диагностика. Третий пострадавший продолжает лечение в местной больнице", — говорится в сообщении Минздрава.