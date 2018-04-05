ВВС Израиля нанесли удар по палестинцу на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по вооруженному палестинцу, который был замечен минувшей ночью у северной границы сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Инцидент продолжил череду разнообразных инцидентов в приграничной полосе, заметно участившихся в последние месяцы — от массовых демонстраций до установки взрывных устройств.
"Прошедшей ночью летательный аппарат ВВС Израиля атаковал вооруженного террориста у забора безопасности в северной части сектора Газа", — говорится в сводке военных.
О результатах авиаудара стороны пока не сообщают.
Израильские войска сохраняют усиленное присутствие вдоль границ сектора Газа, где на прошлой неделе началась серия протестных акций с участием тысяч палестинцев под общим названием "Великий марш возвращения". В минувшую пятницу военные застрелили по меньшей мере 15 наиболее агрессивных участников волнений и ждут столь же массовых беспорядков в конце этой недели.
Еврейские паломники регулярно приходят молиться на могилу Иосифа, но обязательно в сопровождении израильских военных и по предварительному согласованию с палестинскими властями, под чьим контролем святыня находится с 2000 года.
Армейская пресс-служба сообщила также, что минувшей ночью израильские силовики задержали в ходе рейдов на Западном берегу восемь палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности и участии в массовых беспорядках.