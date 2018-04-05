ВВС Израиля нанесли удар по палестинцу на границе сектора Газа

Сотрудники правоохранительных органов Израиля на границе Палестины и Израиля. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов Израиля на границе Палестины и Израиля. Архивное фото

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 апр — РИА Новости. Израильская авиация нанесла удар по вооруженному палестинцу, который был замечен минувшей ночью у северной границы сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Инцидент продолжил череду разнообразных инцидентов в приграничной полосе, заметно участившихся в последние месяцы — от массовых демонстраций до установки взрывных устройств.

"Прошедшей ночью летательный аппарат ВВС Израиля атаковал вооруженного террориста у забора безопасности в северной части сектора Газа", — говорится в сводке военных.

О результатах авиаудара стороны пока не сообщают.

Израильские войска сохраняют усиленное присутствие вдоль границ сектора Газа, где на прошлой неделе началась серия протестных акций с участием тысяч палестинцев под общим названием "Великий марш возвращения". В минувшую пятницу военные застрелили по меньшей мере 15 наиболее агрессивных участников волнений и ждут столь же массовых беспорядков в конце этой недели.

На Западном берегу реки Иордан палестинскими протестами сопровождалось паломничество тысячи верующих евреев, которые под охраной военных посетили гробницу библейского патриарха Иосифа в городе Наблусе. В столкновениях с силовиками, которые применяли спецспредства, пострадали двое местных жителей, с израильской стороны потерь нет, сказано в армейской сводке.

Еврейские паломники регулярно приходят молиться на могилу Иосифа, но обязательно в сопровождении израильских военных и по предварительному согласованию с палестинскими властями, под чьим контролем святыня находится с 2000 года.

Армейская пресс-служба сообщила также, что минувшей ночью израильские силовики задержали в ходе рейдов на Западном берегу восемь палестинцев, подозреваемых в террористической деятельности и участии в массовых беспорядках.